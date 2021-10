Le Sénégal a été couronné à travers l’étudiante, de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Aminata Sourang Mbaye Diouf. Elle a remporté le deuxième prix du concours ‘’Ma thèse en 180 secondes’’, ce jeudi 30 septembre 2021, lors de la finale internationale organisée à Paris.

Aminata Sourang Mbaye Diouf, Doctorante en droit privé, est spécialiste du droit patrimonial de la famille, et est encadrée par Pr Françoise Dieng de l’Ecole Doctorale Sciences Juridiques, Politiques, Economiques et de Gestion (ED-JPEG). A travers sa thèse, elle entend attirer l’attention des décideurs et du législateur sur la notion d’entreprise familiale pour qu’il y ait une acception plus large. Elle plaide donc pour une prise en compte sur le plan juridique des petites, voire micro-entreprises.

Elle avait remporté le 1er prix national en juin dernier à Thiès. Elle a été reçue par le Recteur, le Pr Ahmadou Aly Mbaye pour l’encourager et l’appuyer dans sa préparation.

“Ma thèse en 180 secondes” est un concours qui permet aux doctorants de présenter leur sujet de recherche, en français et en des termes simples, accessibles à un auditoire profane et diversifié.