LYON: Des photographies certifiées de Serigne Touba achetées à prés de 40 millions par la communauté mouride

Six photographies de Cheikh Ahmadou Bamba, certifiées, ont été achetées par la communauté mouride. C’était lors d’une vente aux enchères hier mercredi 8 mars, à Lyon, en France.

Sur ces photos, on peut voir notamment le saint homme lors de la pose de la première pierre de la mosquée de Diourbel avec certains disciples mourides.

Ci-dessous le communiqué de presse du collectif qui a acquis les photos.

«Le Collectif composé de disciples mourides (Dahiras, dignitaires religieux, chercheurs, professionnels, etc.), en lien avec l’ambassade du Sénégal en France, a le plaisir d’informer le grand public de l’acquisition des six (6) photographies originales de Cheikh Ahmadou Bamba, mises aux enchères ce 8 mars 2023, à la maison De Baecque et Associés de Lyon (France).

Le Collectif susmentionné a acquis ces photos historiques, représentant la pose de la première pierre de la mosquée de Diourbel en 1918, qui deviennent ainsi, de facto, un patrimoine commun et inaliénable de la communauté mouride. Celles-ci seront, par conséquent, remises officiellement et en dernier ressort aux autorités mourides qui en détermineront les modalités de conservation.

Lesdites photos (composant le lot 93) ont été adjugées, à l’issue des enchères, à 48 000 Euros, auxquels s’ajoutent des frais estimés à environ 12 000 Euros; ce qui porte leur valeur finale à 60 000 Euros (environ 40 millions de FCFA). En plus de ces six photos, toutes les autres photographies et supports figurant dans le même album (lot 94), ont été également acquis.

Le Collectif tiendra le grand public informé des futurs développements de cette démarche, notamment les initiatives envisagées pour y associer l’ensemble des membres de la communauté mouride.»

Partager : Tweet



WhatsApp