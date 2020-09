Lycée Malick Sy de Thiès fait 100% au Bac en Série S1

Share on Twitter

Le lycée Malick Sy de Thiès, connu pour son excellence dans les résultats, a encore fait parler de lui cette année. Malgré une année scolaire laborieuse avec ses conséquences, le lycée (élèves comme professeurs) a su sauver l’année.

D’ailleurs, les résultats du Baccalauréat l’ont prouvé. En Série L’1, le lycée a eu 174 admis sur 221 candidats, soit un taux de 79,73% et 10 mentions «A bien». Il faut noter que sur cette Série les matières dominantes sont les langues.

Pour ce qui est de la Série L2 avec comme dominante la philosophie, l’histoire et la géographie, entre autres, le lycée qui a présenté 334 candidats a eu 257 admis soit un taux de 76,94% avec 07 mention Bien et 32 «A bien». Cependant, sur les 10 candidats présentés au baccalauréat en Série S1, le lycée a obtenu 100% avec 02 «Bien» et 3 «A bien».

Pour ce qui est de la Série S2, 155 élèves ont eu leur parchemin sur les 226 candidats inscrits au baccalauréat, soit un taux de 68,58%, dont 4 «Bien» et 24 «A bien». Ce qui porte le nombre total de mention à 82, soit 13 «Bien» et 69 mentions «A bien».

Des résultats qui, d’après le proviseur du lycée, sur la page Facebook de l’établissement, ont été possible grâce à l’engagement, la disponibilité de tous les acteurs et des élèves, mais aussi à leur partenaire notamment la Fondation SONATEL qui a beaucoup œuvré dans la réhabilitation des salles de classe.

Il faut noter que ces résultats viennent de rehausser l’image de l’école ternie il y a de cela quatre à 5 mois par un Youtubeur partageant dans les réseaux sociaux la vidéo d’ un élève de terminale du Lycée qui n’était même pas capable de formuler un phrase en français facile.

Sarah