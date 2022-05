La violence en milieu scolaire se refait surface au Sénégal. En effet, un fait assez complexe s’est déroulé à Pékesse, commune située au cœur du département de Tivaouane. Selon les sources de PRESSAFRIK, des élèves ont attaqué et saccagé les domiciles des enseignants à cause d’un de leurs camarades sanctionné par une rocambolesque affaire.

Toujours nos sources concordantes affirment que le Conseil de discipline dudit établissement s’est réuni vendredi pour statuer le cas de l’élève qui n’a eu pas la moyenne lors du premier semestre. Voulant duper ses professeurs, ce dernier a voulu qu’une autre personne récupère son bulletin de note. Par contre, le surveillant a décelé un subterfuge sur le jeu de l’élève qui voulait impérativement avoir la moyenne.

Par la suite, il a catégoriquement refusé de remettre le bulletin de note à l’élève qui s’est mis à les menacer et à l’injurier, allant même jusqu’à l’attaquer, selon la source de PRESSAFRIK. En plus, sa maman a brandi des menaces au surveillant. L’élève a envoyé des menaces via WhatsApp a un autre surveillant, faute de quoi il a été exclu du lycée de Pékesse.

Pire, ses camarades se sont regroupés autour d’un collectif et ont envahi la maison des professeurs pour y jeter des prières, avant d’être dispersés par les gendarmes. Sur ce, beaucoup de dégâts matériels ont été constats.