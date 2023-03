Lutte: Sa Thiés finalement déclaré vainqueur

C’est tout juste spectaculaire! En l’espace de 24heures, il y’a eu deux vainqueurs dans un même combat.

Dimanche dernier Sa Thiés affrontait Reug Reug à l’aréne nationale ce dernier avait été annoncé vainqueur suite à une action de plaquage au sol de son adversaire seulement sur l’action précédente lui Reug Reug avait fait 4 appuis. S’en suivit alors une vive polémique, le lutteur Sa Thiés convaincu de sa victoire a déposé un recours au niveau du CNG dés le lendemain.

Il l’a fait et il a obtenu gain de cause. Le pensionnaire de l’écurie Balla Gaye estimait avoir terrassé son adversaire plus tôt d’une chute en 4 appuis. Le verdict du CNG de lutte n’a pas tardé. L’instance a, finalement, déclaré Sa Thiès vainqueur du combat.

