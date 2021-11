Lutte contre les violences faites aux femmes: lancement de la campagne 16 jours d’activisme ce 25 novembre

Comme chaque année, il y a 16 jours où les femmes vont “oranger le monde”. Mais la campagne de cette année contre la violence à l’égard des femmes est urgente. Le slogan illustre ce propos : « Mettre fin immédiatement à la violence à l’égard des femmes ! » Malheureusement, l’actualité au Sénégal a rapidement rappelé aux gens l’urgence de mettre fin à la violence à l’égard des femmes. Dans le cas 2020 de la grossesse de Miss Sénégal après avoir été violée, le cas du triple infanticide du Dr Payer, et le cas de cette fille de 13 ans se faisant violer par un catcheur, les images diffusées sur Internet sont les mêmes que de nombreuses violences incidents de femmes. La campagne d’activisme de 16 jours commence le 25 novembre de chaque année, qui marque la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes.

Selon les chiffres de Onu Femmes, en 2020, 35% des femmes ont subi, au moins une fois, des violences physiques et ou sexuelles de la part d’un partenaire intime ou d’une autre personne. La même source indique que chaque année, 137 femmes sont tuées par un membre de leur famille. «Des chiffres alarmants», selon la directrice Afrique de l’Ouest et du Centre d’Onu Femmes, Mme Oulimata Sarr. Au Sénégal, les enquêtes montrent que 24% des femmes de 15 à 49 ans sont excisés avant 15 ans et que le 1/3 des filles est marié avant 15 ans, avec des zones de fortes prévalences atteignant 60% à Kolda, Tamba et Matam.

Et souligne Mme Sarr, «les 16 jours d’activisme sont un moment de mobilisation, qui permet de mettre le sujet en avant, même si le travail se fait au quotidien pour changer les normes sociales». Plusieurs activités sont prévues durant ces journées de mobilisation, à travers tout le pays.