LUTTE CONTRE LE COVID-19  : LE SÉNÉGAL RECOIT 140 160 DOSES D’ASTRAZENECA

Nombreux sont les Sénégalais qui ont reçu leur première dose du vaccin Astrazeneca et qui attendent impatiemment de recevoir leur seconde dose. Le Sénégal va recevoir 140 mille 160 doses de vaccin COVID-19 du Royaume-Uni.

“Le don du Royaume-Uni intervient à un moment critique dans la course du Sénégal à la vaccination de sa population. Depuis fin mai 2021, le nombre total de cas de COVID-19 au Sénégal a augmenté de plus de 70 %. Au 13 août 2021, le pays avait enregistré un total de 69 576 cas de COVID-19, avec 1 554 décès”,informe le communiqué.

Il s’agira de la cinquième livraison de vaccins dans le pays dans le cadre de l’initiative COVAX, portant le nombre total de doses reçues via COVAX à 951 360, ajoute la note. Laquelle précise “qu’au 13 août 2021, plus de 1,08 million de personnes avaient été vaccinées au Sénégal avec au moins une dose d’un vaccin contre le COVID-19 (environ 6 % de la population du pays). Malgré des progrès impressionnants dans sa campagne de vaccination, les efforts du Sénégal sont entravés par l’approvisionnement limité en doses dans le pays. Bien que ce don du Royaume-Uni contribuera à combler le déficit d’approvisionnement, des doses supplémentaires sont nécessaires de toute urgence pour que le Sénégal puisse atteindre une plus grande partie de sa population pour vaincre le virus.”

“Conformément aux objectifs mondiaux, le Sénégal vise à vacciner au moins 20 pour cent de sa population d’ici fin 2021 dans le cadre de l’initiative COVAX. Le pays doit vacciner 2 millions de personnes supplémentaires pour atteindre cet objectif. Sans davantage d’efforts de partage de dose entre les pays, il sera incapable d’atteindre cette étape critique.”

En attendant un soutien supplémentaire, ces nouvelles doses “font partie des 5 millions de doses d’AstraZeneca que le Royaume-Uni a données à COVAX, pour garantir que les vaccins parviennent aux pays qui en ont le plus besoin. Cela fait à son tour partie de notre engagement à fournir 100 millions de vaccins au cours de la prochaine année. Le Royaume-Uni se réjouit de continuer à travailler avec le Sénégal dans la lutte contre le Covid-19 », a déclaré Theowen Gilmour, chargé d’affaires à l’ambassade britannique.