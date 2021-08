lutte contre la covid 19: Fatou Sane offre des masques, du Gel et des nattes dans les mosquées et dahras à Thiès

lutte contre la covid 19: Fatou Sane offre des masques, du Gel et des nattes dans les mosquées et dahras à Thiès. “Nous effectuons ces dons au nom du Président Macky Sall” a expliqué Fatou Sané qui s’est rendue dans plusieurs familles religieuses, mosquées et dahras de la capitale du Rail.