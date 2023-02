L’Université Iba der Thiam de Thiès inaugurée avec faste en présence du Président Macky Sall

L’Université Iba der Thiam a été inaugurée avec faste le 11 février 2023 dans la ville de Thies, au Sénégal. Cette université est dédiée à la mémoire du célèbre leader politique et intellectuel sénégalais, Iba der Thiam.

L’Université Iba der Thiam a été construite pour répondre à la demande croissante d’enseignement supérieur de qualité au Sénégal et en Afrique de l’Ouest. Elle offrira une formation de haut niveau dans les domaines des sciences, des technologies, de la gestion et des arts.

L’inauguration a été marquée par la présence de plusieurs dignitaires, notamment le Président de la République du Sénégal, Macky Sall, et le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, Mary Teuw Niane. Les deux ont salué l’ouverture de cette nouvelle institution d’enseignement supérieur et ont souligné son rôle crucial dans le développement économique et social du Sénégal et de l’Afrique de l’Ouest.

Le Président Sall a déclaré que l’Université Iba der Thiam est un exemple de la détermination du Sénégal à investir dans l’enseignement supérieur pour préparer les jeunes générations à affronter les défis du XXIe siècle. Il a également souligné l’importance de l’enseignement supérieur pour la réalisation des objectifs du Plan Sénégal Emergent, qui vise à faire du Sénégal un pays développé d’ici 2035.

Le Ministre Teuw Niane a quant à lui affirmé que l’Université Iba der Thiam sera un modèle pour les universités africaines, grâce à son environnement académique stimulant, sa technologie de pointe et son personnel qualifié. Il a également souligné l’importance de l’enseignement supérieur pour le développement économique et social de l’Afrique, en mettant en évidence les opportunités pour les jeunes diplômés de l’université de s’engager dans des projets d’innovation et d’entrepreneuriat.

Enfin, il convient de noter que l’Université Iba der Thiam est équipée d’infrastructures modernes et de technologies de pointe pour assurer une formation de qualité à ses étudiants. Elle comprend des amphithéâtres ultramodernes, des laboratoires de recherche de niveau international, une bibliothèque numérique, un centre de formation en ligne et une vaste gamme de services pour les étudiants.

Qui est Iba Der Thiam?

Iba Der Thiam était un intellectuel et homme politique sénégalais très respecté. Il était né en 1937 à Kaffrine et était un professeur d’université et un ancien ministre de l’Education nationale. Il était également un militant des valeurs culturelles africaines et un défenseur de l’histoire du Sénégal.

Il a joué un rôle majeur dans l’enseignement de l’histoire et de la géographie au Sénégal. Il était considéré comme un grand professeur, un humaniste et un patriote. Il était également un représentant du peuple et un discours sur le panafricanisme qui a suscité l’admiration de ses auditeurs. Après sa mort en 2020, l’Université de Thiès a été rebaptisée en son nom.

