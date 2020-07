L’univers cinématographique en alerte: l’actrice Manou Jolie entre la vie et la mort

Une grande actrice de Côte d’ivoire du nom de Manou jolie est dans le besoin et nécéssite une grosse somme pour subir une opération.

La toile ivoirienne a été enflammée dans la soirée du vendredi 10 juillet 2020 à travers des SOS relayés par plusieurs pages de média en faveurs la chanteuse Manou Jolie.

En effet, l’actrice, chanteuse et aussi comédienne Ivoirienne Manou Jolie de son vrai nom Emmanuella Taya se trouve actuellement dans un état de santé très délicat.

L’alerte a été donnée par le célèbre artiste ivoirien du groupe espoir 2000 Pat Saco, en lançant un SOS pour l’actrice chanteuse Manou Jolie, qui doit se faire opérer d’urgence en raison de son poids trop élevé estimé à 200 kilos qui affecte sa santé actuellement.

«Qui viendra sauver nos artistes, je viens humble ce soir demander l’aide d’un coeur généreux. Notre actrice chanteuse comédienne manou jolie est dans des conditions difficiles.

Sa vie ne tient qu’à un petit fil aujourd’hui. OUI, elle a besoin d’être opérée sinon elle risque de perdre la vie car elle a trop prit du poids et la graisse a fait bouclier sur son coeur.

Je demande à tous mes abonnés, toutes les personnes qui peuvent donner 500f ou même 10€ (6 517,21 Franc CFA) de le faire car elle a besoin de 7000€ (4 562 046,46 Franc CFA) pour son opération.

Si tu n’as pas les moyens de lui venir en aide, stp partage l’information afin qu’un coeur généreux lui vienne en aide. Sur ce que Dieu vous bénisse et longue vie à toi manou jolie», a-t-il fait savoir via sa page officielle Facebook.

En Côte d’Ivoire la solidarité a toujours primé sur l’égoisme et on se soutien quand il est possible.

Toute personne désireuse de lui venir en aide peut le faire urgemment car les soins urgent.

On espère que des bons samaritains lui viendront en aide pour le coût de son opération. Aussi unissons nous et redirigeons nos intentions de prière envers cette âme en détresses.