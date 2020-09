Il faut rester dans la voie de la légalité pour éviter les problèmes fonciers

Ce week-end, l’union régionale des coopératives d’habitat de Thiès s’est réunie en conclave, pour faire le bilan de ses activités et dégager des perspectives.

Au cours de leurs travaux et fort de leur expérience, le Président de la conférence de l’union régionale des coopératives d’habitat de Thiès a lancé aux populations un appel à l’unité et au rassemblement.

Selon Mamadou Diop en effet, « il faut rester dans la voie de la légalité pour éviter les problèmes fonciers aujourd’hui très fréquents. »

Leur secret ? « Dés la création de l’union en 2005, avec 44 coopératives fondatrices, nous nous sommes directement adressées à l’état, par le biais du ministère en charge de l’habitat. »

60 coopératives, 30 000 membres, et 4000 logements construits

Cela nous a permis, poursuit Mamadou Diop, « d’obtenir dès le départ, de l’autorité 2193 parcelles, des attestations de propriété incontestables, et d’établir une relation de confiance et de partenariat. »

Aujourd’hui, ils sont à 60 coopératives, 30 000 membres, et 4000 logements construits.

Selon les propos du Président recueillis par SUD FM Thiès « l’objectif est maintenant de conscientiser au maximum les populations, de continuer dans l’autofinancement dans la construction des logements, de s’inscrire dans le programme de 100 000 logements promis par le Président Macky Sall, et d’aller aussi vers une centrale d’achats. »

Outre l’obtention d’un logement décent et sécurisé, Mamadou Diop a fait part d’autres réalisations de l’union régionale des coopératives d’habitat de Thiès : « l’existence déjà de constructions selon les pratiques traditionnelles, comme le banco, qui donne des résultats plus que satisfaisants avec des bâtiments solides et « naturellement climatisés », et toujours avec des documents dûment signés par le représentant de l’état. »