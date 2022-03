L’armée russe a étendu vendredi son offensive à une autre grande ville d’Ukraine, Dnipro, dans le centre du pays. Les troupes entourent peu à peu la capitale Kiev et poursuivent leurs opérations à l’est. Quelque 2,5 millions de personnes, dont 116 000 ressortissants de pays tiers, ont fui l’Ukraine, selon l’ONU, qui recense par ailleurs deux millions de déplacés à l’intérieur du pays.

À l’issue du sommet de Versailles, les 27 de l’Union européenne ont accentué la pression sur la Russie en brandissant la menace de nouvelles « sanctions massives », selon l’expression du président français Emmanuel Macron. Les importations de gaz et de pétrole, jusqu’à présent épargnées, pourraient être visées.

Facebook a annoncé jeudi faire des exceptions à son règlement sur les contenus violents et haineux, en ne supprimant pas des messages hostiles à l’armée et aux dirigeants russes. La Russie, elle, a restreint vendredi l’accès à Instagram, réseau qu’elle accuse de propager des « appels au meurtre » contre les Russes. Facebook et Twitter ont déjà fait l’objet de mesures restrictives.