Sur ces deux dernières décennies, le marché des biocarburants a gagné du terrain, porté par une demande croissante de l’industrie automobile. Dans le secteur, l’utilisation de cultures comme le maïs, la canne à sucre ou encore le blé pour la production de biocarburant suscite des controverses.

Chaque jour dans l’Union européenne (UE), 10 000 tonnes de blé sont utilisées pour produire du biocarburant servant de combustible pour les véhicules. C’est ce qu’indique la Fédération européenne pour le transport et l’environnement (T&E) dans le rapport « Food not Fuel » publié à la fin du mois de mars et qui dénonce l’impact de l’industrie des biocarburants sur la sécurité alimentaire. Si cette pratique en vigueur sur le marché communautaire reste légale en principe, l’organisation indique qu’elle est préoccupante dans le contexte actuel. En effet, souligne l’ONG, à l’heure où la crise entre l’Ukraine et la Russie bouleverse le commerce mondial de la seconde céréale la plus produite au monde et fait grimper les prix du blé à des niveaux inédits, ce volume représente un manque à gagner énorme pour l’alimentation.

Ainsi, la quantité convertie chaque jour pour les besoins de transport représenterait d’après T&E, l’équivalent de 15 millions de miches de pain de 750 grammes chacun qui auraient pu servir à la consommation humaine. Pour l’organisation, la priorité accordée par l’UE aux biocarburants est d’autant plus problématique qu’elle représente une zone majeure (première productrice et exportatrice de blé) pouvant jouer un rôle important dans le climat d’insécurité alimentaire actuel en changeant ses pratiques.

Selon l’organisation, la suppression de l’usage du blé pour la production de biocarburant par le bloc économique pourrait permettre de compenser 20 % des exportations totales de l’Ukraine et d’améliorer la sécurité alimentaire des nations qui dépendent pour leur approvisionnement de l’Ukraine. Plus globalement, il faut noter que ce rapport vient rappeler que les sorties de crise ne passent pas seulement par l’augmentation de la production comme il est souvent martelé dans les discours, mais aussi par une refonte des logiques de fonctionnement du marché qui parfois conduisent à des résultats spectaculaires. Pour preuve, d’après l’ONG entre 2016 et 2020, l’UE a importé depuis l’Ukraine en moyenne 1,1 million de tonnes de blé par an pour sa consommation alors que sur la même période elle triplait le volume de la céréale consacré à la transformation en biocarburant.

Ecofin