Luc Nicolaï gracié, est sorti de prison

Le promoteur de lutte Luc Nicolaï est sorti cet après midi de la MAC de Thiès.

Par le biais de la grâce présidentielle accordée à certains prisonniers à l’occasion de la Tabaski, le promoteur de lutte Luc Nicolaï est sorti cet après midi de la MAC de Thiès.

Venu l’accueillir et pour raccompagner son ami à son domicile, c’est l’ancien tigre de Fass Moustapha Guèye, qui s’est confié au micro de la RFM pour annoncer la nouvelle.

Un sentiment de joie et de satisfaction ainsi exprimé : « nous remercions très sincèrement le Président de la République Macky Sall, pour la grâce accordée à Luc Nicolaï, mais aussi le ministre des sports Mactar Ba, qui n’a ménagé aucun effort pour en arriver à ce résultat, de même que ses avocats et sa structure Luc Nicolaï and Co. »

Le combat Modou Lo contre Ama Badé sera vite ficelé

Pour lui c’est la lutte qui en tire profit, et avec sa libération, « c’est déjà le combat Modou Lo / Ama Badé qui sera vite ficelé. »

Donnant rendez-vous aux amateurs au mois d’octobre, Moustapha Guèye dit que son ami « a bonne mine, se porte bien, est en route pour Mbour pour fêter la Tabaski avec sa famille. »Ajoutant que « Luc Nicolaï a bien accepté son sort», il annonce dés à présent une prise de contact avec les managers et les lutteurs, car dira t-il « la vie continue, et le travail aussi. »