L’Ouganda et le Zimbabwe lancent leurs premiers satellites

Deux satellites construits respectivement par des ingénieurs zimbabwéens et ougandais ont été lancés dans l’espace.

Après un léger retard dû à une alarme incendie au centre de contrôle de la Nasa aux États-Unis, l’Ouganda et le Zimbabwe ont mis leurs premiers objets spatiaux en orbite. Le satellite zimbabwéen, baptisé ZimSat-1, a été conçu et assemblé par trois scientifiques du pays qui ont été soutenus et formés au Japon.

Le satellite de l’Ouganda, PearlAfricaSat-1, a également été construit par trois ingénieurs aérospatiaux du pays, avec l’ambition que l’Ouganda mette en place sa propre station de commande pour gérer le satellite dans le pays.

