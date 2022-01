LOUGA : Un jeune homme arrêté pour avoir traité sa mère de prostituée et bat sa grand-mère

Un jeune B.P, âgé d’une trentaine d’années, habitant à Louga, a été arrêté par des agents du commissariat central. Il a été accusé de violence contre sa mère et sa grand-mère. Selon les sources de L’Observateur, les accusations portées contre l’accusé remontent à la semaine dernière. Ils ont eu lieu dans l’intimité de la maison de P, et vers 14 heures ce jour-là, la famille a été invitée à se rassembler autour du bol. La grand-mère était tellement dégoûtée par le comportement de son fils qu’elle a décidé d’intervenir, qualifiant le jeune homme d’impoli. Bien sûr, grand-mère n’avait aucune idée qu’elle avait fait une erreur presque fatale. Avant qu’elle ait pu terminer son avertissement, son petit-fils se précipita vers la pauvre dame comme une bête blessée. Il l’a attrapée avec une violence incroyable et a commencé à la secouer violemment tout en menaçant de la tuer. Après avoir été secourue, la victime est partie porter plainte auprès de son bourreau, son petit-fils. Après son arrestation, l’accusé a été enregistré.