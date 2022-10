Les prolongations de la partie de football ont viré au drame. Mercredi dernier, au village de Ndiamb Fall, dans la commune de Léona (Louga), les deux cousins Hamed Der et Alakham Fall étaient adversaires le temps d’un match. Pour un coup reçu de lui, le second prend le premier au collet. Mais il se heurte à une farouche résistance. Les témoins interviennent, la partie se poursuit.

Quelques minutes après la fin du match, Hamed Der revient sur le terrain pour récupérer ses chaussures qu’il avait oubliées. Il retrouve Alakham Fall sur les lieux. Les deux cousins décident de solder leurs comptes. Les coups pleuvent. La maman de Hamed Der, qui était partie à la recherche de son fils, tombe sur la scène. Avant qu’elle réagisse, Alakham Fall s’empare d’une faucille à herbe pour trancher la gorge à son adversaire.

Transporté au dispensaire de Léona, Hamed Der succombera à ses blessures après avoir perdu beaucoup de sang.

Après son forfait, Alakham Fall a pris la fuite. Il sera arrêté et conduit à la gendarmerie de Potou. Il est depuis hier, vendredi, en garde à vue. Sa victime a été inhumée le même jour au cimetière de Ndiamb Fall.

Seneweb