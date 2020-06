Louga drame à Potou : deux frères meurent noyés en voulant sauver leur gendre. (goro)

Share on Twitter

Share on Facebook

C’est la désolation et la consternation au quartier Touba-SÉRASde Louga en cet après-midi dominicale du 14 Juin 2020. Sidy Yally, âgé de 37 ans et sont jeune frère Modou YALLY âgé, lui, années ont tous laissé la vie dans les profondeurs maritimes du Littoral Sénégalais.

Voulant tromper la chaleur en cette période de temps fort caniculaire, les deux frères accompagnés de quelques membres de leur famille s’étaient rendus à Potou. Mal leur en a pris lorsque, soudain, ils ont vu leur gendre qui se noyait à quelques mètres de la plage dans des eaux relativement peu profondes. La malchance des victimes réside ici dans le fait qu’au lieu de recourir d’autres solutions, ont plongé dans l’océan pour tenter de sauver le mari de leur sœur. À en croire des témoins qui connaîtraient mieux que quelconque ces lieux du littoral, leur trajectoire pour aller sauver est beaucoup plus profond que le lieu où l’homme criait sa détresse.

Suffisant pour la houle de les noyer à mort plusieurs heures durant. Le gendre est sauvé et les deux frères sont finalement pêchés par les Sapeurs-pompiers de Louga. Le plus jeune est célibataire alors que l’ainé était marié et père d’un enfant.

Selon nos sources, ce dernier était accompagné de sa femme. Au quartier Keur Serigne Louga EST ( Touba Séras ), les voisins et autres passants ont failli assister à d’autres morts parmi ceux et celles qui ne pouvaient manifester leurs profondes douleurs. Dans la maison mortuaire qui n’a pas désempli jusque vers 22 h, une famille inconsolable.LOUGAWEBMEDIAS.COM