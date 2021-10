L’OMS a recommandé le déploiement à grande échelle du vaccin contre le paludisme

Paludisme : l’OMS recommande le déploiement à grande échelle des vaccins RTS et S chez les enfants.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a recommandé mercredi le déploiement à grande échelle de vaccins contre le paludisme chez les enfants en Afrique subsaharienne et dans les zones à haut risque.

RTS, S est un vaccin contre le parasite transmis par les moustiques (Plasmodium falciparum), qui est le parasite le plus mortel au monde et le plus répandu en Afrique.

En Afrique, où plus de 260 000 enfants de moins de cinq ans meurent chaque année du paludisme, ce vaccin est synonyme d’espoir, surtout quand on craint que le paludisme ne devienne résistant aux traitements.

« Le paludisme sévit en Afrique subsaharienne depuis des siècles, provoquant d’immenses souffrances personnelles », a déclaré le Dr Matshidiso Moeti, directeur régional de l’OMS pour l’Afrique.

Il a ajouté : « Nous avons longtemps espéré un vaccin efficace contre le paludisme, et maintenant, pour la première fois, nous avons un vaccin recommandé pour une utilisation généralisée. »

Depuis 2019, trois pays d’Afrique subsaharienne (Ghana, Kenya et Malawi) ont commencé à introduire le vaccin dans des zones sélectionnées où la transmission du paludisme est modérée à sévère.

“L’un des vaccins les plus importants en Afrique

Deux ans après le premier test complet au monde, 2,3 millions de doses de vaccin peuvent être vaccinées.

Six pays d'Afrique représentent à eux seuls la moitié des décès dus au paludisme :

le Nigeria, la République démocratique du Congo, la Tanzanie, le Burkina Faso, le Mozambique et le Niger. Dans les deux tiers des cas, la victime était un enfant de moins de cinq ans.

Notre correspondant à Genève, Jérémie Lanche, a souligné que le vaccin développé par le laboratoire britannique GSK peut fondamentalement inverser cette tendance car il peut prévenir 30% des maladies graves.

Pedro Alonso, chef du département paludisme de l’OMS, a expliqué ce chiffre humble, mais seulement à première vue : “Je ne pense pas que nous allons développer un vaccin antipaludique très efficace de sitôt.

Mais nous avons ici. C’est un vaccin qui peut ont des conséquences énormes, même s’il n’est “que” efficace à 30%. Car quand on connaît les dégâts causés par le paludisme, même s’il n’est efficace qu’à 30%, c’est le meilleur que l’on puisse obtenir en Afrique aujourd’hui. L’un des vaccins importants.

” D’autres vaccins prometteurs sont en cours de test. L’Université d’Oxford teste un vaccin. Selon les résultats cliniques préliminaires, le vaccin a un taux d’efficacité de 77%.

Allemagne BioNTech espère utiliser la technologie de l’ARN messager appliquée au Covid-19. Le premier test débutera l’année prochaine.