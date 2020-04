LONASE : Amadou Samba Kane Cède Son Fauteuil à Lat Diop

Share on Twitter

Le fait majeur du Conseil des Ministres de ce mercredi 29 Avril a été le départ du Directeur Général de la Lonase, Amadou Samba Kane. Il cède son fauteuil à Lat Diop qui revient d’une disgrâce. Le départ de M. Amadou Samba Kane constitue une surprise surtout en cette période de Covid-19. Où il avait fini de mettre en place un plan de résilience économique de sa boite. La Lonase traverse depuis le début de la pandémie une situation difficile. Qui est due à l’arrêt des paris urbains notamment le Pmu qui est son principal produit. Une situation vivement ressentie au niveau de la trésorerie de la boite qui perdrait environ 150 millions de frs par jour.

D’ailleurs jusqu’à ce moment, la Lonase n’avait pas encore payé ses salaires du mois d’avril. Cependant, cette mauvaise passe ne remet pas en cause l’excellent travail abattu par cet Inspecteur des Impôts et Domaines. Nommé à la tête de la boite en janvier 2011 en remplacement de Baïla Wane. Amadou Samba Kane avait trouvé la Lonase en quasi-faillite et était à deux doigts de tomber dans l’escarcelle d’aventuriers étrangers. Pendant près de neuf ans, le Maire de la commune de Hamady Ounaré a fait un magnifique travail de redressement jusqu’à réaliser un chiffre d’affaires de près de 122 milliards de frs.

Les résultats attendus de l’exercice 2019 pourraient même avoisiner les 140 milliards de chiffre d’affaires pour dire que l’homme Amadou Samba Kane a vraiment bossé. Sa stratégie a été de réussir la diversification des produits offerts par la Lonase. Mais aussi un marketing offensif avec un portefeuille élargi.