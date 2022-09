Ça y est, c’est le grand retour de l’OL féminin. Les Fenottes vont débuter la D1 Arkema ce week-end après avoir remporté, déjà, leur premier titre de la saison la semaine passée. En effet, les Lyonnaises ont soulevé le trophée des Championnes le 28 août dernier face au Paris Saint-Germain, vainqueur de la Coupe de France. De quoi mettre de bonne humeur le groupe de Sonia Bompastor, plus que jamais motivé pour cette nouvelle saison…

La D1 Arkema est de retour ce week-end ! En effet, le championnat de première division reprend ses droits dès samedi pour le plus grand plaisir des fans de foot féminin. L’Olympique Lyonnais, champion en titre, va attaquer dimanche avec un déplacement à Reims et compte bien envoyer un premier message au PSG, son principal concurrent. Les Fenottes doivent surtout prolonger leur incroyable série de seize matchs d’ouverture consécutifs sans défaite. Comme si cela ne suffisait pas, les Lyonnaises n’ont pas encaissé le moindre but depuis ces 16 années sur ces matchs d’ouverture. L’an passé, les Lyonnaises étaient dans la peau des chasseuses, puisque le PSG s’était offert le titre de champion de France, mais cette année l’OL a retrouvé ses lettres de noblesses et compte bien les conserver.

Le déplacement à Reims ne devrait pas poser de problème pour autant puisque Lyon s’était imposé 2-0 l’an passé contre les Rémoises. Toutefois, Sonia Bompastor va devoir faire quelques ajustements tactiques puisqu’elle doit composer avec des blessées : Wendie Renard a été touchée lors de la tournée américaine, tandis qu’Ada Hegerberg s’est blessée en sélection. Malgré ces deux potentiels absences, Lyon a toutes les cartes en main et un effectif largement supérieur à Reims pour repartir avec la victoire.

Clairement, l’OL féminin est une vraie bouffée d’air frais pour Jean-Michel Aulas, le président lyonnais. En effet, le dirigeant doit composer avec pas mal de déception concernant son équipe masculine, avec deux saisons sans coupe d’Europe sur les trois derniers exercices. La première fois, JMA s’était caché derrière l’arrêt du championnat prématuré pour cause de Covid, mais la saison passée l’OL a clairement manqué son championnat. Résultat, le club doit se reconstruire sur cet exercice 2022/2023 alors même que les Lyonnais n’ont aucune rentrée d’argent liée à l’Europe. Pour autant, cela n’a pas empêché la direction de faire un mercato plutôt ambitieux, du moins au début de l’été, avec les retours à la maison d’Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso. Si les fans s’attendaient à mieux, avec notamment une enveloppe mercato de 80 millions d’euros, les Gones ont ensuite recruté Nicolas Tagliafico au poste de latéral gauche et Tetê, sous la forme d’un prêt. S’ils ont perdu Lucas Paqueta pour 60 millions d’euros, les Gones ont réussi à conserver Houssem Aouar et misent sur le jeune joueur formé à Lyon pour retrouver de sa superbe et porter l’équipe. Avec son début de saison réussi : 4 victoires, 1 nul en 5 matchs joués, l’OL est quatrième de Ligue 1 et peut rêver à un podium à la fin de la saison. D’ailleurs,selon les paris ligue 1, Lyon est clairement un des favoris pour terminer dans le Top 3. Reste maintenant le plus dur pour les Lyonnais : trouver une régularité sur une saison qui sera très maigre en termes de matchs joués, puisqu’il n’y a pas de coupe d’Europe.