Locales-Sonko à Sedhiou : “Si les candidats de Macky gagnent, il sera candidat en 2024…

En tournée politique dans la Casamance, Ousmane Sonko s’est rendu mercredi à Sédhiou où il a tenu à remercier les habitants de Pakao qui lors de l’incident de mars 2021 ont mobilisé des centaines de personnes pour exiger sa libération. Ciblant plus particulièrement les jeunes, Ousmane Sonko a insisté sur l’enjeu des prochaines élections territoriales.

“Les élections locales et législatives prochaines sont connectées. Elles détermineront l’élection présidentielle de 2024. Il faut être conscient que si les candidats de Macky Sall gagnent, il sera candidat en 2024. Il faut lui barrer la route dès maintenant. Cette élection oppose Ousmane Sonko et Macky Sall. Yewwi Askan Wi et Benno Bokk Yakaar. Donc c’est à vous jeunesse consciente de mener cette lutte”, a déclaré le chef de l’opposition sénégalaise.