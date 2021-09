Locales à Tivaouane : le Rewmi investit Abdoulaye Ndiaye Ngalgou comme candidat de BBY

Le Rewmi de Tivaouane a investi Ablaye Ndiaye Ngalgou comme candidat aux prochaines élections locales à Tivaouane.

À en croire Matabara Seck coordonnateur de Rewmi à Tivaouane, ce choix n’est point anodin car « Ablaye Ndiaye Ngalgou est imbu de valeurs, un homme respectueux et qui est toujours venu en aide aux populations de Tivaouane » martéle t-il , non sans préciser cependant que ce choix ne fut point facile mais ils l’ont fait avec courage et détermination car ils ont confiance en la personne de Ablaye Ndiaye Ngalgou et de son mouvement And defar pour diriger la ville de Tivaouane vaillement.