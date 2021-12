Locales 2022 : Wallu Senegal investit MOR DIOUF à Thies Ouest

En prélude aux élections locales, Mor Diouf a effectué des visites de proximité à Thiès, au près des populations, notables et chefs religieux pour recueillir prières et recommandations, fondées sur la morale et la vertu.

C’est à Sam’s Prestige, plein à craquer que Mor DIOUF a été investi candidat et tête de liste de la coalition Wallu Askan Wi à Thiès –ouest. Et, à 90 % par le Pds et les alliés. Il a exhorté ses camarades à prendre leurs dispositions, vue l’importante à accorder aux cartes d’électeurs, pour ces consultations.

Considérant les difficultés socio-économiques des populations thiessoises, allant de mal en pis, le responsable libéral, a mis le doigt sur les maux qui gangrènent la région disposant importants gisements pour son essor : pétrole, gaz, phosphates, zircon, minerais, sans compter les ressources agricoles etc.

Outre l’investi, Abdoulaye FALL MAO, Hélène TINE, Ndiaga DIAO, Mohamed El Issa MENDY, Daouda NIANG, Pape Yoro MBAYE, Fatou THIAW responsable des femmes, pour ne citer que ceux -là, tous déclaré que « le but de cette coalition est de prendre leur destin en main pour redorer le blason de la commune …»