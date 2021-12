Locales 2022 : Massamba Diop de la RV en roue libre à Guinaw Rail (Thiès Nord)

Reçu en triomphe à Guinaw rail par Pape DIALLO responsable des femmes de la localité , Massamba DIOP de la République des Valeurs du président Thierno Alassane SALL a tenu un discours cohérent ,engagé et plein d’espoirs aux populations. Crédité d’une bonne réputation et d’une grande popularité au près des couches sociales, le message qu’il a délivré, semble bien entendu. Il a exhorté les femmes et la jeunesse toujours unis derrière Pape DIALLO à faire du porte à porte, en ’éveiller les consciences et en fournissant les arguments de la résistance, face aux tentatives d’achat de conscience d’une certaine classe politique. « Que ceux qui veulent vous aider, viennent appuyer vos actions dans au sein de vos groupements de promotion ou dans autres activités ! » rétorque t’-il à ces dernières.

« Après avoir perdu toute crédibilité et confiance aux yeux des anciens et des jeunes, ils n’espèrent désormais que sur les femmes pour leurs visées électoralistes » Le futur proposé à la mairie de Thiès-nord est catégorique que « le temps du changement est bel et bien venu. » Encore une fois, Massamba DIOP dit privilégier les descentes sur le terrain, seuls gages de succès pour une nouvelle équipe capable de changer les choses, en mettant fin aux souffrances des populations et aux scandales fonciers. Massamba DIOP qui nourrit de grandes ambitions pour les populations thiessoises, envisage de travailler la main dans la main avec les populations, à travers la formation et l’autonomisation, pour un réel changement économique et social…

Auparavant, Les populations de Guinaw Rail avaient encore renouvelé leur confiance à Pape DIALLO derrière le président Thierno Alassane SALL et Massamba DIOP pour une victoire écrasante, au soir du 23 janvier prochain.