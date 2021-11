Locales 2022 Le Réseau des enseignants de l’APR Thiès s’engage avec Abdoulaye Dieye

C’étai t au cours d’une grande mobilisation que le réseau des enseignants de l’Apr toutes obédiences confondues derrière sa coordonnatrice Maty Senghor BEYE et l’invitée de taille, AND, Coordination Nationale des Femmes pour un Développement endogène se sont engagés solennellement derrière le président DIEYE, tête de liste de la grande Coalition « And Siggil Thiès »

Tous ont appelés à l’unité et à la cohésion pour une victoire, à l’issue des élections locale ; elle a exhorté les enseignants de continuer d’asseoir, chacun en ce qui le concerne, une base solide dans leur quartier pour un apport significatif dans l’escarcelle de BBY, pour se conformer à ce bon vieux slogan « un enseignant, un comité ».

La tête liste de « And Siggil Thiès », par ailleurs président du mouvement citoyen « Siggi Jotna », s’est félicité de l’engagement spontané des alliés qui laisse augurer, une victoire écrasante au soir du 22 janvier prochain. En tout état de cause, la présence des enseignants, « l es avocats pour défendre les intérêts matériels et moraux de l’Education. »

D’emblée Maty Senghor BEYE et ses collègues et sympathisants, avaient fait un choix éclairé et réfléchi sur Abdoulaye DIEYE, parce que persuadés et motivés d’entre tous comme dégageant , le meilleur profil d’un maire, incarnant « la vision et la générosité du président Macky SALL, afin que la mise en œuvre et l’effectivité de l’acte 3 de la décentralisation, soit une réalité …