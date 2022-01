El Hadji Alioune Diouf, une grande personnalité Politique qui a fait les beaux jour du PDS dans la cité du rail et particulièrement à Thies Est. Selon Hamet Mbaye qui a facilité cette rencontre avec le leader de Cité Lamy: “Abdoulaye Dièye et Elhadji Alioune Diouf ont le même profil “d’hommes Social”, ce qui les assemble et les rassemble.

Abdoulaye Dièye est revenu sur les raisons de son engagement Politique. El hadji Alioune Diouf, quant à lui a confirmé clairement son option de soutenir Abdoulaye Dièye en Brandissant la liste de And Siggil Thies.

Locales 2022: El Hadji Alioune Diouf dit Oui à Abdoulaye Dièye