Liverpool s’apprête à renégocier le contrat de Sadio Mané

Selon Fabrizio Romano, le conseil d’administration de Liverpool est prêt à rencontrer Sadio Mane et son agent pour discuter de son nouveau contrat. D’après le journaliste de “Guardian”, Liverpool est sur le point d’entamer des négociations sur le contrat de Sadio Mane. “C’est une mise à jour importante pour Liverpool, toutes les discussions sur les contrats de Liverpool ont récemment porté sur Salah: Avec cette préoccupation, poursuit-il, c’est une excellente nouvelle d’entendre que Liverpool est maintenant prêt à discuter d’un nouveau contrat avec Mané, puisque son contrat expire également en 2023. a déclaré le journaliste italien Fabrizio Romano.

Liverpool fait un clin d’œil à Mane

L’international sénégalais montre une fois de plus cette saison qu’il est le meilleur ailier gauche de la Premier League et seul Salah a marqué plus que lui dans cette division.

« Bien que je ne pense pas que Mané mérite le même salaire que Salah, si le club décide de lui offrir le même salaire ou un salaire similaire, je ne pense pas que vous trouverez beaucoup de fans de Liverpool mécontents », a précisé Romano.