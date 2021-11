Littérature : Mouhamed Mbougar Sarr remporte le prix Goncourt 2021 avec son livre la plus secrète mémoire des hommes

À 31ans, l’écrivain sénégalais remporte le prestigieux prix littéraire couronnant une oeuvre protéiforme, la plus secrète mémoire des hommes. Un texte paru aux éditions Philippe Rey, au mois d’août 2021.

Le romancier de 31 ans était donné grand favori de la plus prestigieuse récompense littéraire française. “Pas seulement parce qu’il est sur toutes les listes, mais parce que c’est un merveilleux hymne au pouvoir des mots, de la littérature”

Mohamed Mbougar Sarr était également dans la première liste du Renaudot et finaliste du Médicis en 2021, mais aussi du prix des Inrocks et du Grand prix du roman de l’Académie française.

Son histoire, c’est celle d’un certain Diégane Latyr Faye, un jeune écrivain sénégalais installé à Paris qui, bouleversé par la découverte d’un livre paru en 1938, décide d’enquêter sur le récit qui se cache derrière ce roman. Une quête qui va l’emmener sur les traces de son auteur, T.C. Elimane, au Sénégal, en Argentine, à Amsterdam et à Paris.

Il devient ainsi, le 2iéme auteur noir à remporter le plus prestigieux prix littéraire français, cent ans après Renan MARAN avec son roman Batouala.

Une fierté pour le Sénégal qui est honoré à ce jour avec ce prestigieux prix Goncourt de littérature mondiale.