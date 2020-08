Litige foncier à Tobène, suite et pas fin : la version des autorités

La délimitation des 6 hectares a déjà été faite et terminée aujourd’hui avant midi et quart

Située dans la commune de Pire, département de Tivaouane, ce qui semblait parti pour une crise insoluble, est pour le Sous-préfet Mamadou Ndao une affaire réglée.

En effet, « la délimitation des 6 hectares a déjà été faite et terminée avant midi et quart. » Précisant que les gendarmes venus de Tivaouane et lui sont « des fonctionnaires qui agissent au nom de l’état », il a quand même rassuré en rappelant que « le ministre de l’intérieur Aly Ngouye Ndiaye s’était saisi de la question et qu’il n’attend qu’un rapport clair et précis sur le nombre de terrains, d’impactés et dans quelle mesure pour se prononcer.»

Ce qui pose problème aux villageois, c’est l’insignifiance des indemnités proposées

En vérité, ce qui pose problème aux villageois, qui ne sont pas contre ce lotissement et l’octroi des terres à ICS, c’est l’insignifiance des sommes proposées, en contrepartie des terres perdues à jamais.

Selon Alioune Mbaye, qui a parlé au nom des populations, « 23 personnes ont été arrêtées, dont le chef de village, Cheikh Top, le responsable des jeunes Cheikh Fall, arrêté dans son lieu de travail au lycée de Diobé, en pleine préparation des examens. »

Dans leur propos aussi, des soupçons de « projets non avoués, qui porteraient sur 42 hectares, entre Tobène, Maka Dieng et Keur Mabèye. »

Pour le maire de la localité, « la cause est juste, mais le combat est présentement vicié par des apprentis politiciens, manipulés et financés par des forces occultes. »

« Nous menons un combat citoyen pour le respect des intérêts de nos administrés, mais nous restons fidèles à nos principes et contre la violence, car quand on a la vérité avec soi, on ne doit pas utiliser la violence » dira-t-il.