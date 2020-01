L’Iran veut traîner Donald Trump en JUSTICE pour l’assassinat de Soleimani

Donald Trump pourrait être poursuivi en justice par la République islamique, a annoncé le chef du pouvoir judiciaire iranien. Il a déclaré l’intention du pays d’intenter un procès, au niveau international, au Président des États-Unis qui a ordonné de tuer Qassem Soleimani, a fait savoir l’agence de presse iranienne Fars. Il n’a pas précisé quelle institution judiciaire internationale exactement serait saisie par l’Iran.

«Cette question sera certainement examinée au siège des droits de l’Homme en coopération avec le ministère des Affaires étrangères et d’autres organes, et nous devons faire en sorte que le Président américain rende compte de ses actes en tant que principal suspect. Il devrait faire l’objet d’une plainte», a détaillé Rayeesi, s’adressant aux autorités judiciaires, ce 13 janvier, à Téhéran. Selon lui, «cette question se poursuivra» tant que Donald Trump occupera le poste de Président et après son mandat. «Nous ne le laisserons pas tranquille et il devra se présenter devant un tribunal international», a-t-il conclu.