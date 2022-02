La diffusion en Iran d’une vidéo virale d’un homme exhibant dans la rue la tête de sa jeune épouse qu’il venait de décapiter a suscité un choc et une indignation dans le pays.

Soupçonnée d’adultère, Mona Heidari, 17 ans, a été assassinée dimanche par son mari et son beau-frère à Ahvaz, capitale de la province du Khouzestan dans le sud-ouest du pays, a indiqué l’agence de presse Isna.

La vidéo de l’époux paradant dans la rue sourire aux lèvres avec la tête de sa victime est apparue peu de temps après sur le net iranien, bouleversant le pays.

Selon l’agence Fars, qui a interrogé ses parents, elle s’était enfuie en Turquie pour rejoindre un réfugié syrien, qu’elle avait connu sur instagram. Mais au bout de quelques mois, elle a été retrouvée par son père et son oncle avant d’être ramenée en Iran.

Elle était mère d’un petit garçon de trois ans. Ses parents l’avaient mariée à son cousin à l’âge de douze ans. L’agence Rokna, fermée depuis par les autorités, a publié les images atroces du mari, tout sourire, exhibant dans les rues d’Ahvaz la tête coupée de sa femme et tenant un long couteau dans l’autre main. Le mari et son frère qui a participé à l’assassinat ont été arrêtés quelques heures après le crime. Et d’après des sources, si le père de la la victime porte plainte, l’assassin peut être condamné à mort. Dans le cas contraire, il peut être condamné à dix ans de prison.