L’Iran se tient prêt à aider la Syrie à ÉVACUER les forces américaines du pays

L’Iran pourrait aider la Syrie à évacuer les troupes américaines qui se trouvent illégalement dans le pays si Damas le demande, informe le conseiller du guide suprême de l’Iran, Ali Akbar Velayati.

Il a rappelé que les États-Unis volaient le pétrole syrien et que le «voleur international» Donald Trump pillait le peuple syrien. «Nous espérons que dans l’avenir le plus proche ce contrôle illégal des Américains sur plusieurs régions syriennes prendra fin, que les Syriens répondront et mettront un terme à ce contrôle», a signalé M.Velayati dont les propos ont été retransmis en arabe. «Nous sommes prêts à accorder notre assistance pour le retrait de Syrie des troupes américaines en réponse à la demande des autorités syriennes et dans la mesure de nos possibilités», a-t-il déclaré.

Sur fond de l’opération turque dans le nord-est de la Syrie le Président américain avait précédemment évacué une partie des forces américaines de cette région. Les militaires américains restent dans le sud et l’est de la Syrie où, selon les déclarations du Pentagone, ils aident les unités kurdes à protéger les champs pétroliers.

Bachar el-Assad avait déclaré que les États-Unis vendaient à la Turquie le pétrole des sites qu’ils occupaient. Depuis 2014, les États-Unis et leurs alliés mènent une opération contre le groupe terroristes Daech en Irak et en Syrie, pays dans lequel ils se trouvent sans l’autorisation des autorités. Les conseillers militaires iraniens se trouvent en Syrie sur l’invitation de Damas.