L’Inspecteur Mor Gueye vient d’être nommé IEF de Matam

NOUVELLE CONSECRATION

A peine nommé Secrétaire général de l’Inspection d’académie de Thies, Mor Gueye vient d’être nommé Inspecteur de l’Education et de la Formation (IEF)de Matam.

L’homme qui a capitalisé une solide expérience à Louga et Thies Ville a tous les atouts pour réussir sa mission à Matam.

L’enfant de Médina Fall a en effet gravi pas à pas toutes les fonctions du niveau déconcentré: ICD(Louga et Thies ville), Sg (Ief Thies ville, IA Thiès), IEF intérimaire (Thies Ville), Point Focal des projets Apte, Premas…

MBAYE DIOUF DG

