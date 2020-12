Linguère: Un septuagénaire retrouvé mort dans une mosquée

Mor Kambel, a été découvert mort, lundi , à Dahra, dans le département de Linguère. Le corps du vieux a été retrouvé, dans la mosquée mouride, sise au quartier Médina-Ndiaye, dans la commune de Dahra-Djoloff.

C’est aux environs de 5 heures du matin que le muezzin, venu pour faire le premier appel en vue de la prière du petit-matin, a découvert un homme allongé dans le vestibule de la mosquée. Il a cherché à le réveiller, pensant que le vieux s’était assoupi simplement.

Mais il s’est très vite rendu compte que le vieil homme n’était plus de ce monde. Pris de peur, il a vite alerté le voisinage qui a accouru pour constater de visu les faits. Puis, le médecin chef du centre de santé et le commandant de brigade de gendarmerie de Dahra ont été informés et ont aussitôt rallié le lieu du drame.

Après constat de la situation, la dépouille du septuagénaire a été enlevée par les sapeurs-pompiers, requis pour la circonstance, avant d’être déposée à la morgue du centre de santé de Dahra pour un examen plus approfondie du corps.

D’après les premiers éléments de l’enquête, le défunt septuagénaire serait victime d’une mort naturelle.