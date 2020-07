Linguère: Pour échapper à un mariage forcé,la fille de 13 ans met fin à ses jours

On sait plus sur la mort d’Adama Ka, 13 ans et élève en classe de 6ème. D’après vox populi, cette jeune fille avait été retrouvée morte pendue à un arbre à 300 m du village de Fédiobé (commune de Mboula) dans la nuit du vendredi

au samedi 27 juin vers 23 heures. Une mort qui avait semé l’émoi et la consternation alors que la gendarmerie ouvrait une enquête pour éclairer la lanterne des populations sur cette mort atroce qui défraie toujours la chronique.

Mais il y a du nouveau dans ce drame : le mobile du suicide de

la fille est maintenant connu.Selon une source proche de

l’enquête, c’est sa grand-mère,Khardiata Ka qui lui a imposé de se marier avec un homme habitant le même village. Pour avoir tout le temps opposé son refus catégorique, Adama Ka a finalement décidé d’abréger le

reste de sa vie plutôt que de se marier avec un homme qu’elle n’aime pas. Adama Ka était une élève très brillante au Cem de Mboula dans l’arrondissement de Yang-Yanget qui a toujours obtenu de bons résultats scolaires.