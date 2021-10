Linguère : Deux talibés déferrés au parquet pour vol de 500.000 frs

Une affaire de vol portant sur la somme de 500.000 frs et mettant cause les talibés S.D. et M.D pollue l’atmosphère à Linguère. En effet, ces deux malfrats qui avaient l’habitude de fréquenter la boutique du sieur S. Ndiaye ont profité de la sortie du propriétaire des lieux pour commettre leur acte délictuel.

Ils sont entrés dans le magasin par la porte de derrière. Dès qu’ils ont franchi la porte, ils ont réussi à récupérer le coffre-fort et ont emporté 500 000 francs. Dès son retour, le commerçant s’aperçut qu’il a été volé. Il n’a pas perdu de temps et a commencé à chercher les deux talibés qui seront arrêtés et placés en gardes à vue.

Soumis à un interrogatoire serré, les deux gamins sont passé à table. Finalement la moitié de l’argent a été recouvrée mais malgré tout. ils ont été déferrés au parquet de Louga pour vol portant sur la somme de 500.000 frs.