Linguère: Décès des 04 nouveaux nés les premiers éléments de l’enquête…

On en sait davantage sur l’enquête menée par la gendarmerie pour déterminer les causes de l’incendie tragique qui a coûté la vie à 04 bébés, samedi dernier, à la salle de néonatalogie de l’hôpital Maguette Lô de Linguère.

Selon le quotidien Libération, les nouveau-nés étaient sous couveuses et sont morts complètement calcinés.

D’après les premiers éléments de l’enquête, le feu serait parti d’un climatiseur qui se trouvait dans la salle accueillant les bébés.

Une autre théorie stipule que il y avait dans la salle où étaient installés les bébés, des tables chauffantes avec des ampoules à incandescence d’une puissance de 60 Watt. En plus, des moustiquaires y ont été aménagés. C’est pourquoi on redoute que la chaleur provenant des lampes ait brûlé les moustiquaires.

Deux jumeaux, qui devaient rejoindre leur maman le même jour, font partie des victimes.

Maimouna Sow est maman de l’un des bébés qui a péri . Elle revient sur les douloureuses circonstances et étaye sa souffrance. Sa douleur est intense. Mariée depuis bientôt 8 ans, cette native de BarKédji ne tiendra pas entre ses mains un bébé qu’elle cherche depuis longtemps. Selon l’Obs qui reparle de ce drame survenu samedi, son rêve de fixer son regard tendre sur son enfant a encore fondu comme beurre au soleil. Et pourtant, cette jeune femme a fait trois avortements. « Je ne peux pas expliquer ce qui m’est arrivé. Après trois avortements successifs, j’ai accouché d’une fillette prématurée le vendredi dernier portant beaucoup d’espoir sur ma fille aînée, je quittais, tous les jours, Barkédji pour revenir à Linguère, allaiter mon enfant. Le jour du drame, accompagnée par ma tante Bayo Sow à l’hôpital, c’est à la porte que nous avons été informées que la salle des bébés prématurés avait pris feu. La minute d’après, je me suis affalée, criant sans discontinuité. J’étais inconsolable. Je crains pour ma santé car j’ai accouché par césarienne », a témoigné la dame, le cœur meurtri.

Le ministère de la santé s’est déplacé sur les lieux pour faire le constat, et une équipe technique du ministère a été dépêchée à l’hôpital pour les besoins de l’enquête d’ailleurs le directeur, le personnel de garde et le chef de la pédiatrie ont tous été entendus. Le rapport devrait sortir dans les prochains jours.