Linguère: accident à Barkédji, 1 mort et un blessé grave…

Un accident mortel s’est produit sur l’axe Linguére Barkédji bilan un mort sur le coup le chauffeur est griévement blessé et se trouve actuellement à l’hôpital Maguette Lo de Linguére.

D’après nos informations, Le chauffeur habite à Barkédji il se rendait à Linguére avec un ami mais finalement il a terminé sa course sur un poteau électrique et son ami a rendu l’âme sur le coup et lui il s’en est sorti avec des blessures.

La gendarmerie a ouvert une enquête pour élucider cette affaire.