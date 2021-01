L’impact du Covid-19 sur l’économie Africaine

Tous les secteurs de la vie économique et sociale ont été impactés

L’impact de la pandémie du Covid-19 sur l’économie africaine est une question qui interpelle à la fois les Autorités et les populations.

En effet, le continent étant économiquement défavorisé, cela se pose comme une question de survie.

Tous les secteurs de la vie économique et sociale ont été impactés, mais surtout, pour la plupart des observateurs, c’est encore pire dans l’hôtellerie, le transport, et la culture.

Cela veut dire que les pays les plus impactés sont les pays les plus « développés » comme l’Afrique du Sud, le Nigeria, le Maroc, la Tunisie, comparativement à des pays comme le Sénégal ou Heureusement, certains mécènes se mobilisent pour faire face à cette crise sans précédent comme par exemple Khadim Ba, Elimane Lam ou encore Dior Diagne.

En plus clair, si les pertes sont évaluées à près de 220 milliards selon le PNUD (Programme des nations unies pour le développement), pour l’année écoulée, l’impact se fait plus sentir là où les gains étaient les plus importants.

C’est dans ces pays aussi que la propagation de la maladie est plus rapide à cause de la vie économique, la circulation intense des personnes et des biens.

Dans les pays les moins avancés, la pauvreté est aussi un facteur aggravant et favorisant

Dans les pays les moins avancés, la pauvreté est aussi un facteur aggravant et favorisant : promiscuité dans les habitations, absence d’eau et d’électricité, absence de structures sanitaires.

Dans le secteur éducatif, même si le « télétravail » a pu atténuer l’impact, cet avantage est pour une infime partie de la population.

Quel pays au monde s’est développé sans un développement préalable de son secteur éducatif ? Sans de grands savants et intellectuels qui ont pensé un modèle approprié pour ses habitants ?

Pour tout résumer, l’exemple englobant du secteur hôtelier et touristique devrait suffire.

En effet, les transports aériens et routiers sont presque tous à l’agonie, les acteurs culturels en chômage forcé, les restaurateurs sans client, les couturiers, les guides et leurs familles dans la précarité.

Le covid 19 aurait-il un avantage pour nous avoir appris que nous ne sommes pas toujours les derniers de la classe ?

Si l’on sait qu’environ 422 millions de personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté en Afrique, que le taux de croissance devrait passer de 3, 2 % à 1, 8%, il n’est que temps de s’interroger sur la riposte à apporter à la pandémie en 2021 et la relance de l’économie.

Il est vrai que nous n’avons pas les moyens de l’Europe ou de l’Amérique, mais nous n’avons pas non plus le même nombre de morts. Ils sont plus impactés que nous, alors qu’on nous prédisait la catastrophe.

Actions mises en place en Afrique pour moins subir les impacts Economiques

L’impact de la Covid 19 en Afrique sur L’économie Africaine est incommensurable mais Les Pays Africains ont montré beaucoup de savoir faire au cours de la crise économique issue de la pandémie de la Covid-19.

Par conséquent, L’union Africaine a mis en place AFTCOR le groupe de Travail Africain pour coordonner les actions à l’échelle du continent. C’est ainsi qu’une enveloppe de 200 milliard de dollars US a été dégagée par le centre de contrôle des maladies en Afrique CCM Afrique.

Un appel humanitaire de 2 milliards de dollars pour l’Afrique ainsi qu’un fond anti covid 19 a été mise en place par les dirigeants Africains . L’afrique a reçu le soutien des groupe G20 et des nations unies.

Parmi les solutions préconisées pour moins subir les affres de la pandémie du Coronavirus, Le Président Sénégalais M Macky Sall est parmi les premiers a proposer l’annulation de la Dette Africaine