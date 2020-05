L’immunité après le Covid-19 : Enfin des données rassurantes !

Share on Twitter

Une expérience chinoise récemment publiée montre qu’il y a globalement une bonne réponse immunitaire. Humorale (anticorps) et cellulaire (lymphocytes) chez les patients guéris du Covid-19. De quoi réduire un peu nos incertitudes à ce sujet et nous rassurer.

Le doute et l’incertitude planaient jusqu’à présent. Concernant la réponse immunitaire des patients guéris du Covid-19.

En effet, divers cas de ce qui semblait être une deuxième infection ont été rapportés de par le monde. De plus, les quelques expériences pré publiées sur le sujet étaient plus ou moins rassurantes. Une étude récemment parue dans la revue Immunity soulève un peu le voile brumeux qui règne sur la question.

Une réponse immunitaire globale chez la majorité des patients

Cette récente étude a comparé les différentes réponses immunitaires grâce à des analyses d’échantillons sanguins effectuées chez différentes personnes. Qui, soit étaient récemment guéries, soit guéries depuis quelques semaines, ou jamais infectées par le SARS-CoV-2.

Les résultats sont plutôt rassurants. En effet, la majorité des anciens infectés ont développé des anticorps spécifiques au SARS-CoV-2. Notamment des anticorps anti-protéine S, l’une des fameuses protéines qui permet au virus d’infecter nos cellules. En revanche, trop peu d’anticorps dirigés vers d’autres protéines du virus ont été produits ; ces productions se notent seulement chez deux patients.

Les scientifiques ont aussi mis en lumière chez la majorité des patients une forte réponse immunitaire cellulaire via les lymphocytes T. Et ils notent une corrélation importante entre cette réponse et le développement d’anticorps neutralisants.

La présence accrue de lymphocytes natural killer (NK) et de médiateurs de l’immunité innée a également était observée. Cette réponse immunitaire semble pouvoir agir sur l’ensemble des protéines virales du SARS-CoV-2. Contrairement aux anticorps produits qui sont souvent spécifiques à une seule protéine.

Grâce à ces divers mécanismes de défense, une nouvelle infection au SARS-CoV-2 semble peu probable tant qu’ils sont présents. Le seul point regrettable est le petit échantillon de patients, seulement quatorze, mais les batteries de tests effectuées sont longues et coûteuses, et les réaliser sur beaucoup de patients aurait été difficilement réalisable.