Le Bayern de Munich a chassé le doute qui avait commencé à s’installer en début de saison avec quelques couacs dans le jeu. En effet, après avoir écrasé le Bayer Leverkusen (4-0) en championnat vendredi dernier, les partenaires de Sadio Mané ont enchainé par une belle et large victoire en ligue des champions en corrigeant les Tchèques de Viktoria Plzen (5-0).

Et pour ce qui est de la performance de Sadio qui a connu une période plus ou moins difficile ces derniers temps, le n010 des lions semble avoir renoué avec les buts.

Comme contre Leverkusen, l’attaquant des Lions a été étincelant. Aligné sur le côté droit, le Ballon d’or africain 2022 a marqué le 3ème but du Bayern avant d’offrir le 4ème but à Leroy Sané sur une belle passe en profondeur. Une belle prestation pour Sadio Mané et le Bayern qui chassent complètement le doute.