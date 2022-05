Ligue des champions : le Réal renverse City

Dans une rencontre de haute intensité et digne d’une demi finale de champions ligue, le Réal Madrid est venu à bout d’une équipe de Manchester City qui s’est éteinte au fil des minutes.



Pourtant ce sont les Citizens très entreprenants qui ont ouvert le score. Sur une contre attaque un décalage de Bernardo Silva côté droit est très bien exploité par Mahrez dans sa spéciale pour tromper Courtois à la 73ème minute. Les Sky blues ont entretenu le rêve de se qualifier en finale jusqu’à la dernière minute du temps réglementaire.

Mais les Madrilènes ont réagi au bon moment avec un doublé de Rodrigo, véritable poison de la défense de City, aux 90ème et 90+1. À 2 buts à 1, et une égalité parfaite en deux fois 90 minutes, les prolongations vont départager les deux équipes. À la 95ème l’inévitable Karim Benzema transforme un pénalty et porte l’addition à 3 buts à 1 devant une équipe de Manchester City qui ne savait plus comment s’y prendre.



Ainsi le Réal Madrid, après avoir remporté la liga, va chercher le 14 éme trophée européen de sa prestigieuse histoire le 28 Mai prochain à Paris contre Liverpool.

Quant aux Citizens, ils vont devoir patienter encore pour goûter enfin aux délices de la coupe aux longues oreilles.