Ligne Dakar-NewYork-Washington : “Les vols vers les USA, vont sûrement contribuer à relancer le tourisme” (Alioune Sarr)

Des vols sûrs qui partent à l’heure, laissent au client passager une expérience exceptionnelle et agréable”. C’est l’invite formulée par le ministre du Tourisme et des transports aériens, Alioune Sarr, à l’endroit d’Air Sénégal en premier, mais aussi d’AIBD SA, la haute autorité, LAS, 2AS, TSA.

A en croire Alioune Sarr, “Les vols vers les USA, vont sûrement contribuer à relancer le tourisme mais (aussi) les relations commerciales entre les deux pays”. “C’est pourquoi j’insiste pour que l’ensemble des éléments de sûreté nécessaire au transport et fret, par Air Sénégal dans ses vols vers New York, soient rapidement mis en œuvre et soient pérennisés”.

Le ministre a procédé aux derniers réglages avant le lancement de la ligne Dakar-New York-Washington, prévu ce jeudi. Des éléments essentiels notamment, le parcours de transit, les postes d’enregistrement, entre autres ont été visités.

“Déjà le nombre important de passagers en correspondance dans le premier vol, est un motif de satisfaction. Cependant, il nous faudra redoubler d’efforts à tous les niveaux sur les questions de sûreté, et de sécurité mais aussi en matière de facilitation sur tout le parcours passager qui serait le gage de l’attractivité et la compétitivité de notre aéroport”, a-t-il soutenu lors de la traditionnelle réunion de coordination de son département qu’il a présidé ce mardi 31 Août dans la salle de réunion de AIBD.

Deux points ont été inscrits à l’ordre du jour : Le suivi de la mise en œuvre de la stratégie hub aérien et touristique 2021-2025 et de l’examen du dispositif mis en place en prélude à l’ouverture de la liaison aérienne Dakar/ Baltimore/Washington.