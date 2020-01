L’histoire extraordinaire du Marabout Abdoulaye FAYE, faiseur de Milliardaire

Abdoulaye Faye, 26 ans, voyant et prédicateur de son état, est un jeune prodige qui fait parler de lui dans la cité du rail. Il a la réputation d’être un faiseur de milliardaires de ses compatriotes, rien que par la force mystique de ses prières, voyances et incantations …marabout senegal





Une villa de 200 millions, des liasses de billets, des voitures et des propriétés, offertes…

Aujourd’hui, le jeune homme vit dans l’opulence dans un intérieur bien meublé et enchanteur grâce aux donations de personnes parties de rien, devenues ministres de la République, grâce à ses prières. Il dit recevoir beaucoup de personnalités de ce monde : On lui offre des propriétés, des liasses de billets de banque, des voitures de luxe etc. « Regardez cette belle villa que m’a offerte par quelqu’un pour qui j’ai prié. Il est devenu un ministre. »Cette villa est estimée à plus de 200 millions de Fcfa avec toutes les commodités. En tout cas, la rumeur court dans la ville que ses pouvoirs sont avérés et pour preuve, ses prières, pour ce chauffeur de taxi fatigué, devenu …milliardaire ! et puis encore ce politicien devenu le ministre de Macky Sall par la force de ses prières et qu’il jure sur Dieu-le très-haut.

Le jeune marabout raconte qu’il est issu d’une famille très pauvre et vivante de façon précaire dans une case en paille. Un jour, devant ce dénuement, il confia à sa mère que cette année –là, il allait empocher son premier million. » Ma mère riait, ne croyait pas à cette éventualité et n’accorda aucun crédit à mes propos » se souvient le jeune homme. Mais un jour n il a avait prié pour quelqu’un et après voyance lui affirma qu’il sera bientôt quelqu’un d’aisé. Ce dernier n’y croyait ; mais quelques temps après, lui revient disant que ces vœux étaient exaucés : très content, l’homme lui remis, un million de Fcfa, comme il l’avait indiqué à sa mère.

Le déclic : « Quelque chose dormait en moi, m’aiguillonnait ! »

Mais, depuis son plus jeune âge, Abdoulaye savait que quelque chose d'étrange dormait en lui, l'aiguillonnait. Le garçon avait des « visions bizarres, d'images nettes qui s'affichaient sur quelque chose qui ressemblait au rideau d'une scène de théâtre. Il y voyait aussi des arabesques puis des écritures du Saint Coran. » Et Abdoulaye raconta le déclic mystique qui a fait de lui, un personnage très mystique et aujourd'hui très couru : « Une étrange maladie m'avait atteint. Je vomissais tout ce que j'avais mangé ou bu avant la manifestation de mes pouvoirs de voyance longtemps contenus que je refoulais.je faisais tout pour ne pas brusquer les choses mais attendre le moment venu. Etant en situation précaire, il n'avait aucun moyen de se soigner, sa mère a demandé un peu d'argent pour l'aider en vain. « Un jour, j'ai décidé de prier et demander à Dieu de lui donner les raisons de sa maladie, qui n'était en réalité que la résultante de mon refus à suivre la nouvelle voie de ma destinée : la prière pour autrui… » Cependant, Serigne Abdoulaye Faye se veut un parfait musulman, un fervent disciple de Serigne Babacar Sy (RTA). Il reconnait, certes l'apport bienfaisant « djinn »croyants pour lesquels, il se dit familier ; mais rejette toute sorte de pratiques païennes, comme jeter le mauvais sur quelqu'un, par exemple.