Leylatul Qadr : La nuit bénite a été célébrée la nuit du jeudi au vendredi par la confrérie Mouride

La Nuit de la Détermination ou Leylatul Qadr est une nuit bénite et très significative dans l’Islam. Sa bénédiction s’explique par plusieurs faits importants qui s’y sont déroulés. Particulièrement la révélation du Saint Coran au Prophète Mouhamad (Paix et Salut sur Lui). DIEU dit dans le Coran :

« Nous l’avons fait descendre (le Coran) par une nuit bénite”. (S 44 V3) ».

Noyée presque par la psychose de la pandémie du Coronavirus, la nuit bénite du Ramadan, ou Leylatul Qadr a été célébrée ce jeudi. Dans la nuit du 14 au vendredi 15 Mai 2020, par la confrérie mouride.

La Nuit du destin est la meilleure du mois de carême musulman

Située dans les dix dernières nuits du mois béni du Ramadan, selon une tradition répandue. La Nuit du destin ou Leylatul Qadr, est aussi célébrée selon un calendrier légué par Khadimou Rassoul. Mais est considérée par tous comme la meilleure du mois de carême musulman.

Pour la détermination de la nuit d’Al-Qadr, les avis sont traditionnellement divers. Certains plus prudents et brassant large la situant dans les dix dernières nuits. D’autres sur un savoir et la sourate « Inna Anzal nahou fi leylatoul khadr », la fixe à la 27ème nuit…

Le calendrier perpétuel de Cheikhoul Khadim

D’après hizboudaroukhoudoss.org, certains pensent qu’il est impossible de dire laquelle des nuits du mois était celle d’Al-Qadr, cette nuit sublime par laquelle est descendue la lumière coranique sur le flambeau qui éclaire (Mouhamad – Paix et Salut sur Lui).

Cependant Khadimou Rassoul Cheikh Ahmadou Bamba a, dans un poème, dressé un tableau qui permet de la localiser très exactement dans le mois.

D’après le calendrier perpétuel de Cheikhoul Khadim pour connaître la nuit du Leylatul Qadr, la nuit du Jeudi 14 au 15 Mai correspondant à la nuit du 21ème jour Ramadan de cette année. Cette nuit coïncide à la nuit de la détermination. Une nuit qui vaut mieux que 1000 mois environ 83 ans de vie bénite.