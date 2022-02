L’ancien ministre de l’Intérieur Claude Guéant, 77 ans, a été libéré sous condition et sortira mercredi de la maison d’arrêt sanitaire, a indiqué lundi son avocat à l’AFP. L’ancien chef de la police nationale, qui était également secrétaire de l’Elysée sous la présidence de Nicolas Sarkozy, est incarcéré depuis le 13 décembre. Les juges ont estimé qu’il n’avait pas payé à temps la prime en espèces demandée par le ministère de l’Intérieur en 2017. Après quelques jours de détention, M. Guéant a déposé une demande d’aménagement de peine, et un mois plus tard, le 19 janvier, elle a été réexaminée par un juge de l’application, qui a sursis à sa décision. Lundi, un juge a décidé d’autoriser la mise en liberté de l’ancien greffier principal de l’Etat, qui ne portait pas de bracelet électronique, à compter de mercredi, selon Me Philippe Bouchez El-Ghozi. En janvier, l’avocat avait fait valoir que son client avait « totalement payé » sa dette au Trésor public via des prêts consentis par ses proches et qu’en prison sa « situation de santé [ne pouvait] que se dégrader, au regard de la triple pathologie » dont il souffre.