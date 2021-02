Levée du corps de sa dame: Les pickpockets vident Baba Tandian de ses poches en amenant 950 milles Fca et son téléphone

La question de la sécurité se pose encore au Sénégal. En effet nul n’est à l’abris des pickpockets, même dans les cérémonies funèbres où il devait avoir plus de retenu. En plus de la perte de son épouse, Baba Tandian , ancien président du Basket Sénégalais.

D’après le journal Les Echos, M Tandian semble très remonté par rapport à cet acte qu’il qualifie d’odieux et d’ignoble.

Les faits se sont déroulés le Lundi 15 février à la mosquée Soninké sur l’avenue Malick Sy. “C’était le moment où j’avais le plus besoin de mon portable. Depuis lors, les gens n’arrivent plus à me joindre », a t-il mentionné