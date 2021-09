« LEUR HONNEUR A PRIS UN SACRÉ COUP”, ESTIME FATA EL PRESIDENTE »

Le rappeur Fata El presidente commente l’affaire Kilifeu et Simon, deux membres du mouvement ’’Y’en a marre” placés sous mandat de dépôt, pour trafic de passeports diplomatiques. Selon lui, c’est l’honneur qui en a pris un sacré coup. “Ce qui m’a le plus choqué dans cette affaire, ce sont les vidéos qui ont été publiées”, se désole-t-il, dans un entretien avec L’Obs.

Poursuivant, il ajoute : “la plupart d’entre nous voyaient ces personnes incriminées comme irréprochables. On les plaçait sur un piédestal. Nous avons tous une part d’ombre et la leur a surgi au grand-jour. Et cela fait peur, dans la mesure où leur honneur en a pris un sacré coup. Personne n’est à l’abri et nous courrons tous le risque de voir nos actes répréhensibles mis à nu. Ces fameuses vidéos ont été filmées par une tierce personne, à quelles fins ? On l’ignore. Ce qui est constant, c’est qu’elle a semé le doute. Maintenant, ce sont les gens populaires qui sont engagés dans des combats, c’est clair qu’on ne va rien leur pardonner”.