M. Le Maire Babacar DIOP

Nous avons été très heureux de vous voir à la tête de la si prestigieuse Mairie de Thiès. C’est pas parce que l’équipe précédente n’a pas fait de résultats, mais juste parce qu’il fallait un changement après tant d’années de direction par la même équipe.

Vu votre parcours, votre engagement, votre intellect, votre sens du patriotisme, votre charisme, Thiès ne pouvait espérer mieux. Thiès est une ville de lumière et de sagesse de ce fait il nous fallait adopter la stratégie de l’homme qu’il faut à la place qu’il faut et votre place est bien méritée.

M. Le maire vous êtes dans une ville où au moment que vous la dirigez, n’a pas un bon potentiel économique. sont nombreuses les usines qui tirent le rideau. Vous êtes en face d’une jeunesse désemparée qui se cherche et qui n’a que le transport par moto communément appelé JAKARTA comme activité. Thiès notre belle ville n’offre pratiquement rien comme opportunité. Ce n’est pas à ce que je sache de votre compétence de trouver de l’emploi aux jeunes, oui c’est vrai mais vous êtes dans l’obligation d’accompagner les promoteurs à le faire. Vous devez aller vers eux, les accompagner, les soutenir, les épauler oui ils en ont besoin car c’est pas facile d’investir à Thiès.

Mr le Maire dès votre arrivée, vous avez fait du ménage. Vous avez décliné votre programme et vos ambitions. Vous avez décelé les failles au niveau de la gestion précédente et vous avez promis de faire restituer les recettes des thiessois aux Thièssois. C’est une très bonne initiative et c’est à féliciter. Mais cela ne veut pas dire pour autant que vous allez mener la vie dure aux populations de Thiès, que vous allez asphyxier les investisseurs, que vous aller les traquer jusqu’au dernier centime. Il doivent payer c’est vrai mais vous devez aussi être clément. Ne vous créez pas d’ennemis.

Vous avez fait une descente à Mickey Land et vous avez décelé des non-conformités allant jusqu’à vouloir reprendre cet espace pour en faire un endroit public. On vous encourage là dessus parce qu’à vrai dire ça fait un moment que la zone n’est pas exploitée. Mais dernièrement, vos équipes ont voulu détruire la terrasse d’un restaurant dénommé Palais d’or sis sur l’Avenue Léopold Sédar Senghor parce que tout simplement le promoteur que nous connaissons n’est pas en règle alors que c’est pas le cas. Le propriétaire de ce restaurant doit être félicité et encouragé. Il a à son compte deux restaurants tous nommés Palais d’or et actuellement il y a une cinquante de jeunes à y travailler et ils gagnent bien leur vie. Même si vous pensez qu’il n’est pas conforme, votre rôle était de l’orienter vers la bonne procédure tout en sachant qu’une demande d’autorisation a été déposée dans vos services 4 mois avant l’installation.

M. Le maire ne vous créez pas d’ennemie. Il n’y a pas beaucoup de thiessois qui prennent le risque d’investir et c’est de votre rôle de protéger, d’encourager et de féliciter ceux qui le font.

Nous ne voulons pas regretter le changement, vous en êtes capables, vous avez les compétences et Thiès peut demain se féliciter de vous avoir élu comme maire. C’est une lourde responsabilité et une grande chance parce que ce n’est pas donné a tout le monde d’être le premier Magistrat de la ville.

Nous comptons sur vous, vous pouvez le faire.

L’Entreprenariat Thiessois compte sur vous et vous pouvez le faire.

Racine NDIAYE

Citoyen Thiessois

Documentaliste, Manager QHSE